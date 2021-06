Nintendo Switch, PS4 : Cotton Reboot, le remaster d'un classique japonais daté en Europe

À la fin de l'année dernière, nous partagions avec vous l'annonce de la sortie sur les Nintendo Switch et PS4 européennes de Cotton Reboot, une version remise au goût du jour d'un classique du Shoot 'em Up japonais. On sait désormais quand cette sortie aura lieu, et c'est pour bientôt.

ININ Games vient d'annoncer que la version occidentale de Cotton Reboot sortira sur les Nintendo Switch et PS4 européennes (ainsi que nord américaines et australiennes) le 20 juillet prochain. Histoire de fêter cette annonce, l'éditeur allemand a diffusé une bande-annonce du jeu, bande-annonce que vous pouvez découvrir ci-dessus sans plus tarder.

Bien que son titre parle de "reboot," Cotton Reboot est en fait une version remasterisée du jeu original. Ici les, sept niveaux ont vu leurs graphismes totalement refaits en HD et "à la main." La bande-originale du titre a quant à elle été remixée.

En termes de modes de jeu, Cotton Reboot permet tout d'abord de jouer à Cotton : Fantastic Night Dreams dans son mode X68000 original. En plus de ce dernier, les joueurs ont également accès au mode Arrange qui bénéficie des éléments évoqués ci-dessus et qui permet de jouer au format 16:9. Enfin, le mode Score Attack donne la possibilité aux joueurs d'essayer de faire le plus haut score possible au cours de parties limitées dans le temps (2 et 5 minutes).

Marchandise

Sur Nintendo Switch comme sur PS4, Cotton Reboot sera disponible aussi bien en version physique (standard) que dématérialisée. Et pour les plus grands fans de Cotton, plusieurs éditions limitées seront proposées sur la boutique Strictly Limited Games Partner Shop :

L'Édition Limitée, qui inclut une notice, est proposée au prix de 39,99 euros (3.000 exemplaires sur Switch et 1.500 exemplaires sur PS4 seront mis en vente dans le monde entier) ;

L'Édition Collector, vendue 79,99 euros, contient un set de thé, la bande-originale du jeu en version originale et remasterisée, un art book et un shikishi (2.000 exemplaires Switch et 1.000 exemplaire PS4 seront mis en vente à travers le monde) ;

Une troisième édition spéciale, la Deluxe X68000 Collector's Edition est quant à elle d'ores et déjà en rupture de stock.

Voilà en tout cas les fans européens de Shoot 'em Up et Cute 'em Up à l'ancienne prévenus.