NEO The World Ends With You : Une démo disponible dès demain sur PS4 et Switch

Un petit tour au coeur de la capitale japonaise, ça vous dit ? À moins d'un mois de sa sortie, et alors que les frontières de l'Archipel restent toujours fermés aux vilains gaijins covidés, Square Enix nous offre un aller-retour express en plein coeur de Shibuya grâce à NEO The World Ends With You. Vu le contexte, on prend.

Malgré le portage de l'épisode original sur iOS et plus récemment sur Switch, pas facile de mobiliser les joueurs autour d'une suite qui arrivera tout de même près de 15 ans après les premières aventures de Sakuraba & Co. sur DS. Mais en matière de fin du monde, il n'y a pas de problèmes, mais que des solutions.

À la Crossraods des chemins

Square Enix joue donc aujourd'hui sa carte maîtresse, celle de la démo tout ce qu'il y a de plus gratuite et disponible dès demain, un exercice désormais presque obligatoire pour tout jeu de rôle qui se respecte. Et pour ne pas rompre une nouvelle tradition doucement mais sûrement en train de s'enraciner du côté de l'éditeur-roi du genre, puisque votre sauvegarde pourra être transférée dans la version finale du jeu.

Demandez l'programme, comme on disait à l'époque où Trazom était encore jeune et fringuant :

Dans la démo, les joueurs découvriront les deux premiers jours du Jeu des Reapers et feront la connaissance du protagoniste, Rindo, de son ami Fret et de nombreux autres personnages mémorables. Ils pourront participer à des missions, commencer à collectionner des badges conférant divers psychs et goûter aux combats frénétiques du jeu contre les mystérieux Échos en utilisant différents psychs en fonction de leur style de jeu. La progression dans la campagne pourra être transférée vers le jeu complet pour les personnes qui achèteront NEO: The World Ends with You sur la même plateforme.

Dommage pour les joueurs PC, puisque la démo ne sera disponible que sur PS4 et Switch, et pour cause : si NEO The World Ends With You est toujours prévu pour le 27 juillet sur ces deux plateformes, l'aventure shibuyesque n'est attendue que pour "cet été" sur l'Epic Games Store. Quelle vie. Et quel monde.