Aliens Fireteam Elite ouvre ses précommandes et se date en vidéo

Les jeux vidéo Alien c'est un peu comme le vin : il y en a des délicieux qui ravissent le palais, et d'autres, au gout âcre, vendus en canette, qui peuvent vous donner des crampes d'estomac. Espérons que Aliens Fireteam fasse partie de la première catégorie.

Si Alien Isolation était une expérience extraordinaire et d'une grande justesse dans le ton, il n'en est pas de même pour Aliens Colonial Marines, une catastrophe à bien des niveaux. Dans un style assez proche de celui-ci, assez bourrin, Aliens Fireteam Elite, oui, il a changé de titre, sera un jeu coopératif de survie dans lequel une équipe de Marines Coloniaux vont devoir se frayer un chemin dans les méandres d'une station spatiale et autres décors Alienesque.

"C'est comme des vacances à la ferme"

La toute nouvelle bande annonce ci-dessus est l'occasion de découvrir une partie de l'armement disponible pour se défendre mais aussi une partie du bestiaire. On peut notamment entrevoir une reine Alien qui sera sûrement l'un des boss du jeu à vaincre.

Pour trouer de la vermine Xénomorphe, on pourra compter sur notre fidèle M41A avec son bruit caractéristique. Et surtout son bon vieux lance grenade en accessoire pour montrer ce que l'Humanité a dans le ventre - et on ne parle pas de facehugger.

Aliens Fireteam Etlite est prévu le 24 août 2021 et les précommandes son ouvertes sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.