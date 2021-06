AMD FidelityFX Super Resolution : Un frame rate multiplié par 2,4 en 4K en mode performance

Histoire de dissiper une partie du brouillard autour de sa technologie FidelityFX Super Resolution, réponse au DLSS de Nvidia, AMD vient de publier une vidéo de 6 minutes sur le sujet.

Qu'est-ce que la FidelityFX Super Resolution, qui porte déjà l'acronyme FS ? Voilà la description officielle qui en est faite :

Il s'agit d'une solution de pointe en matière de suréchantillonnage spatial. AMD FSR est une technologie cross plateforme open source conçue pour booster les fréquences d'image et offrir des expériences de jeu haute qualité et en haute résolution.



C'est une technologie de suréchantillonnage spatial qui utilise un algorithme avancé de reconstruction des bords pour analyser les caractéristiques de l'image source et les recréer dans une résolution cible supérieure.





En d'autre termes, il s'agit d'un DLSS mais Made in AMD, et en OpenSource, contrairement au DLSS qui est une technologie propriétaire de chez Nvidia. Les deux ont le même objectif à savoir augmenter votre frame rate tout en ayant le moins de perdition possible au niveau de la qualité d'image.

Le juste choix

Cette option permet de choisir entre quatre réglages de qualité : Ultra Quality, Quality, Balanced et Performance. Cette dernière option est particulièrement intéressant puisqu'il permet de plus que doubler son taux de FPS.

On sait déjà que 40 jeux seront compatibles mais pour l'instant on peut en noter 7 qui le sont d'ores et déjà à savoir : 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance et The Riftbreaker. On vous l'accorde cette liste de jeux ne fait pas rêver pour cette technologie dans le sens où l'on est bien loin ici d'avoir les jeux les plus gourmands à part peut être Godfall. Et encore.