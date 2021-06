Superman : Le retour de la rumeur d'un jeu en développement chez Warner Bros.

Le sujet du potentiel développement d'un jeu Superman fait couler beaucoup d'encre depuis des années. Si les rumeurs étaient dans la grande majorité des cas tout simplement fausses, ou concernaient des projets annulés, d'éventuelles nouvelles aventures vidéoludiques de Clark Kent continuent de faire parler régulièrement. Et cette fois, la possibilité paraît plus sérieuse.

À lire aussi : Superman : 2 jeux en monde ouvert auraient été annulés par Waner Bros.

Une nouvelle rumeur fait état de la mise en chantier chez Warner Bros. Montréal d'un jeu Superman. Le studio, qui termine actuellement le développement de Gotham Knights, ne cache pas avoir plusieurs projets sur le feu. Et ce, depuis plusieurs années. À en croire de nouveaux éléments, il se pourrait que l'un de ses projets soit consacré à Superman.

À la fin de l'année dernière, une offre d'emploi publiée par le studio canadien révélait qu'en parallèle à son travail sur Gotham Knights, il planchait également sur une "nouvelle licence AAA." Plus récemment, Warner Bros. Montréal a posté une autre offre d'emploi, cette fois liée à un poste de "game designer" sur un jeu "d'action à la troisième personne en monde ouvert."

Même si Warner Bros. Montréal est un studio se focalisant sur les jeux tirés de licences DC Comics (un jeu Superman inédit pourrait être considéré comme une "nouvelle licence"), ces informations ne permettent pas à elles seules d'affirmer que ce nouveau titre en développement est un jeu Superman. En revanche, des éléments apparus en parallèle à cette offre d'emploi peuvent pousser à croire qu'il se trame bel et bien quelque chose du côté de Metropolis.

Les étoiles semblent alignées

Tout d'abord, James Sigfield, insider réputé pour ses scoops concernant des jeux vidéo dérivés des licences DC Comics, tweete depuis plusieurs jours des messages et des images en rapport avec Superman. À ceux qui douteraient de l'intérêt de cette information, il convient de rappeler que c'est lui qui a révélé de quoi traitera Gotham Knights avant l'annonce du jeu et que Rocksteady travaille sur un jeu Suicide Squad.

Autre élément intéressant à relever, Patrick Redding, directeur de la création chez Warner Bros. Montréal a été aperçu "likant" plusieurs tweets en rapport avec des jeux vidéo Superman ces derniers jours (une fois la chose repérée, les likes en question ont disparu).

Il paraît important de souligner que même si la rumeur du jour dit vrai, elle ne garantit pas que le jeu sortira. Au fil du temps, plusieurs jeux tirés des licences DC dont le développement a été prouvé (par des fuites d'assets par exemple) ont été annulés avant leur annonce.

De plus, James Sigfield explique que Warner Bros. a déjà prévu au moins un an de contenu post-lancement pour Gotham Knights. Selon lui, le jeu qui viendra après ne sera donc pas montré avant un long moment et ne devrait pas sortir avant 2024 au plus tôt. Les fans du Man of Steel vont donc devoir prendre leur mal en patience et peuvent dès à présent croiser les doigts en attendant une éventuelle annonce.

Que pensez-vous de ces nouveaux éléments ? Croyez-vous qu'un jeu Superman est actuellement en cours de développement chez Warner Montréal ? Estimez-vous qu'il est possible de faire un bon jeu Superman ? Qu'attendriez-vous d'un tel jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.