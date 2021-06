Forspoken : Le jeu de Luminous Productions s'affiche en 4K/60 fps grâce à AMD

Depuis son annonce il y a un an de cela, c'est peu dire que le nouveau jeu de Luminous Productions s'est fait discret. Léger comme le vent et beau comme un dieu, c'est une nouvelle fois très brièvement que Forspoken s'offre à nous, grâce à l'entremise des esthètes d'AMD.

L'ambitieux jeu d'action en monde ouvert des anciens de Final Fantasy XV profitera en effet des prouesses techniques de la technologie propriétaire AMD FidelityFX Super Resolution pour soigner sa plastique sur PC, et même afficher une résolution qui devrait plaire à Camille, notre technophile maison :

Proposer de la 4K avec une fréquence d'images élevée est important pour améliorer l'expérience de jeu sur Forspoken, mais il nous faut pour cela atteindre un niveau très précis d'optimisation.

Papillons de lumière

Le jeu proposera donc le sacro-saint combo 4K à 60 fps, comme l'illustre la course folle de la pauvre Frey à travers un sous-bois déjà aperçu par le passé. Une toute aussi brève séquence de contre face à deux ennemis un rien monolithiques qui permet d'apprécier à leur juste valeur les effets de particules. Ah, et un ours aussi.

Et pour ceux qui désireraient en savoir un peu plus sur la technologie d'AMD, direction le charabia technico-alambiqué de notre cher Camille, les autres patienteront jusqu'en 2022 pour découvrir Forspoken sur PC et PS5, nom d'un isekai.