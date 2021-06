Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin déploie ses ailes avec sa cinématique d'introduction

Chez Capcom, c'est un peu la saison de la chasse 365 jours par an : fort du succès record de Monster Hunter World et de la récent sortie de l'épisode Rise, le bon chasseur d'Osaka remettra bientôt le couvert avec Monster Hunter Stories 2, sous-titré Wings of Ruin, qui déploie justement ses ailes aujourd'hui.

C'est pour rappel le 9 juillet prochain que la suite tant attendue atterrira en douceur sur PC et sur Switch, près de quatre ans après la sortie du premier épisode sur 3DS. Pour l'occasion, Capcom dévoile aujourd'hui la cinématique d'introduction, en forme de karaoké des temps anciens. Un truc comme ça.

Qui veut l'appeau de Lagombi ?

Cet opus résolument coloré dévoile ses charmes, notamment musicaux, mais n'hésite pour autant pas à rapidement verser dans la dramaturgie, non sans rappeler qu'une démo sera très prochainement disponible sur l'eShop de la Switch. Précisons pour chasseurs étourdis par la boisson que Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin s'essaiera gratuitement à compter du 25 juin, et que votre sauvegarde sera transférable dans la version finale, attendue pour le 9 juillet prochain.

Mais au fait, il est à jour votre permis de chasse ?