Zelda Skyward Sword HD fait le tour du propriétaire en vidéo, et en français

Si tous les regards des aventuriers en herbe se tournent désormais avec envie vers un certain Breath of the Wild 2 ayant tout juste repointé le bout de son nez, Nintendo entend bien ramener à la raison les joueurs plus ou moins nomades, et rappeler l'imminence de la ressortie d'un autre épisode, qui espère se refaire une santé.

Vous l'aviez peut-être oublié (pas grave, on vous pardonne), mais la refonte HD d'un certain Skyward Sword arrivera le mois prochain sur Switch, histoire de singulièrement fêter les 35 ans de la série The Legend of Zelda.

Et Céleste riait

Nintendo nous offre donc aujourd'hui une bande-annonce en forme de grand récapitulatif de la dernière aventure de Link sur Wii, jeune académicien et chevaucheur de Céléstrier de son état. La vidéo nous rappelle quelles contrées hermétiquement séparées il vous faudra visiter, mais en profite également pour (re)préciser que Skyward Sword HD proposera de répliquer les mécaniques de motion gaming de l'original, mais aussi de s'en débarrasser en leur préférant une bonne vielle prise en main à base de boutons, et de sessions de jeu apaisées.

Il y a 100% de chances pour que The Legend of Zelda Skyward Sword HD atterrisse sur Switch le 16 juillet prochain, maître Link.