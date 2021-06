Electronic Arts livre de nouveaux détails sur l'EA Play Live du mois prochain

Dans le monde d'avant, la grand-messe californienne du jeu vidéo se tenait en présentiel, et était généralement précédée d'un événement propre au géant Electronic Arts. Mais parce que les certitudes d'hier ne sont décidément plus celles d'aujourd'hui, l'EA Play Live aura cette année lieu en plein mois de juillet, histoire de nous faire quand même ressentir la chaleur accumulée des trottoirs de Los Angeles.

Le géant américain nous avait déjà donné rendez-vous le 22 juillet pour sa propre conférence de presse, un événement qui sera diffusé à 19h00 chez nous autres européens. À moins d'un mois du coup d'envoi, l'éditeur est venu préciser ses plans, et entend bien faire durer le plaisir.

Un événement qui enverra du bois ?

À l'instar de bien des confrères, Electronic Arts débutera l'EA Play 2022 par un pré-show sur lequel plane encore une aura de mystère :

EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. 👋 pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP - Electronic Arts (@EA) June 22, 2021

La manoeuvre est habile, puisque l'heure du véritable événement est ainsi tenue secrète, et obligera les plus curieux à se farcir l'intégralité de la diffusion, qui sera cette année animée par Xavier Woods, plus connu dans le petit milieu des catcheurs sous le pseudonyme d'Austin Creed.

Entre les classiques déclinaisons sportives et millésimées que sont FIFA 22 et NHL 22, les joueurs devraient pouvoir se rincer la rétine avec le récemment annoncé Battlefield 2042, mais aussi (et surtout) découvrir quelle mystérieuse licence maison fera officiellement son retour dans la cour des grands. Si certains s'imaginent déjà retrouver l'univers spatial et horrifique de Dead Space, il faudra tout de même s'armer de patience et de précaution en attendant d'être véritablement fixés.

Rendez-vous le 22 juillet à 19h00 pour découvrir le pré-show puis les annonces de l'EA Play Live. N'hésitez pas à nous faire de vos pronostics les plus fous dans les commentaires ci-dessous.