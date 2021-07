PlayStation Now : Les nouveautés de juillet annoncées, du Western, du Japon et des JO

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 se renforce avec plus d'une demi-douzaine de jeux supplémentaires pour faire plaisir.

Ils étaient 7 en juin : The Witcher III : Wild Hunt - Game of the Year Edition, Team Sonic Racing, Sonic Mania, Sonic Forces, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Slay the Spire et Car Mechanic Simulator.

En juillet, et plus particulièrement demain 6 juillet, ce seront sept nouveaux jouables qui se pointent dans l'offre sur PS5, PS4, et PC en streaming et/ou téléchargement. Et comme il le fait pour d'autres titres, Sony précise d'ores et déjà quand certains de ces jeux quitteront son service.

Les jeux du PS Now de juillet 2021

Les abonnés au PlayStation Now intéressés par Red Dead Redemption 2 et Judgment n'ont donc qu'un temps relativement limité pour profiter de ces deux jeux. Et pour ce qui est du jeu de Western de Rockstar Games spécifiquement, Sony précise qu'il est uniquement accessible via un téléchargement sur PS4 ou PS5.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année.