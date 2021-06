Rétro Trailer : La N64 et Mario 64 ont 25 ans ! Pubs de lancement + présentation historique à l'E3 1996

Le principe de la nostalgie dans le monde du jeu vidéo est très simple : chaque jeu et console ont leur anniversaire, et chaque anniversaire provoque des émotions intérieures d'une forte intensité liée à des moments virtuels vécus dans un passé parfois lointain. Vous l'avez compris, cette rubrique a pour vocation légèrement sadique de vous faire lâcher une larmichette à l'aide d'un simple trailer de lancement ou d'une publicité, accompagné d'un making of ou d'un documentaire. Evidemment tout ceci ne nous rajeunit pas, mais parfois la nostalgie ça a du bon.

Joyeux 25e anniversaire à la Nintendo 64 et à Mario 64 !

Bonus Stage : La présentation historique du 15 mai 1996 qui avait coupé le souffle des journalistes qui n'en sont pas revenus de ce qu'ils voyaient, et pour cause, ceci était bel et bien une révolution qui allait marquer l'histoire du Jeu vidéo à tout jamais.

Rendez-vous un autre jour pour une nouvelle bouffée de nostalgie !