Sky Children of Light : La version Nintendo Switch se lance en vidéo onirique

Sorti initialement sur mobiles il y a deux ans, Sky ; Children of the Light va enfin ouvrir son horizon aux joueurs consoles puisque le titre arrivera sur la Nintendo Switch le 29 juin prochain.

Initialement, le jeu devait arriver sur la console hybride de Nintendo en mars 2020, mais les inévitables reports liés au COVID ont finalement eu raison des plans des développeurs. Pour raviver la hype autour du titre, thatgamecompany (Journey) a mis en ligne un nouveau trailer en ligne, afin d'accompagner le lancement du jeu. Mieux, on y apprend que Sky : Children of the Light sera disponible en France le 29 juin à partir de 21h00 !

Sky's the limit

Rappelons que le jeu nous fait incarner un enfant de la lumière dont la tâche est de restaurer les sept royaumes qui composent l'univers. D'ailleurs, l'aventure sera également ponctuée par le passage d'autres joueurs dans la partie. En attendant, on peut se délecter de ce trailer particulièrement poétique, sachant que les plus impatients peuvent se lancer dans l'aventure immédiatement sur iOS et Android, le jeu étant d'ailleurs disponible gratuitement sur ces plateformes.