NieR Replicant et NieR Automata gagnent des millions

Bien mieux accueilli par la critique que l'original, le remake de NieR connaît aussi un démarrage beaucoup plus convenable. En même temps que sont révélés ses chiffres de ventes, Square Enix nous apprend que sa "suite" a encore franchi une étape.

À voir aussi : TEST de NieR Replicant ver.1.22474487139... : Le remaster de la seconde chance

NieR Replicant ver.1.22474487139... s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en versions physique et numériques à travers le monde, tandis que NieR Automata, lui, a atteint les 6 millions d'unités écoulées depuis mars 2017.

Le premier cité, qui a reçu une mise à jour de performances il y a quelques jours sur Steam, a d'ores et déjà dépassé l'original, dont les versions Xbox 360 et PS3 cumulées en étaient à 700.000 en avril dernier. C'est ce qui s'appelle un honneur réparé.

7 millions à eux deux, presque 8 avec les Gestalt et Replicant de 2010... La chose a bien entendu été claironnée sur Twitter :

#NieR:Automata and #NieRReplicant ver.1.22474487139... have shipped/digitally sold over 6 million and 1 million units respectively!



Whether you've cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support 🎉 pic.twitter.com/yCBYySCq7N