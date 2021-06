Final Fantasy 9 : Une série animée en développement

Depuis Legend of the Crystals en 1993, les tentatives d'adaptations de Final Fantasy sur petits et grands écrans n'ont été ni nombreuses, ni profondément marquantes. Une société française pourrait remédier à cette anomalie en se penchant sur un épisode qui fêtera dans quelques jours ses 21 ans.

Comme révélé il y a quelques heures par Kidscreen, la société parisienne Cyber Group Studios et Square Enix ont signé un partenariat en vue de proposer une série d'animation basée sur Final Fantasy IX. Oui, l'épisode du retour de la fantasy, de celui de Yoshitaka Amano au character design et le dernier de Hironobu Sakaguchi au scénario et à la production.

Subtilité importante : Cyber Group Studios, qui emploie 150 personnes dans notre capitale, à Roubaix et à Los Angeles est spécialisé dans le divertissement pour les enfants et la famille. D'ailleurs, le communiqué expliqué que la série animée Final Fantasy IX sera "principalement destinée aux enfants de 8 à 13 ans et à leur famille".

La déclaration conjointe de Pierre Sissmann et Dominique Bourse, Président et Directeur Général de l'entreprise française est la suivante :

Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée de participer avec nos amis de Square Enix à une si belle aventure. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir créer une série qui pourra toucher simultanément des centaines de millions de fans à travers le monde ainsi qu'un tout nouveau public d'enfants et d'adultes. C'est un immense défi pour nous et un rêve qui devient réalité pour nos équipes en France et aux États-Unis. Nous sommes très impatients de créer une très belle production qui respectera cette marque fantastique.

Sorti le 7 juillet 2000 au Japon sur la première PlayStation, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde, Final Fantasy IX raconte une histoire bien plus torturée que son design coloré et naïf le laisse supposer.

La production devrait débuter entre la fin 2021 et le début 2022. Rien n'a encore été décidé concernant le nombre d'épisodes ou leur longueur. Le projet sera proposé à des plateformes de diffusion dans les prochains mois. Autant dire qu'on a le temps et que rien ne sera décidé sur un coup de tête pour Djidane et ses amis.