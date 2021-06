Silent Hill : Konami annonce... Deux decks de skateboard

Depuis quelques jours, Konami teasait une annonce autour de la licence Silent Hill, et forcément, tous les fans étaient chauds bouillants. Il faut dire que le dernier épisode, Downpour, date de 2012, et que le concept d'Hideo Kojima avec Guillermo del Toro avait été tué dans l'oeuf par le divorce entre le réalisateur et l'éditeur, alors même que la démo P.T. avait hypé tout le monde.

Alors, annonce fracassante ou pétard mouillé ? Pire, c'est un véritable troll de la part de Konami, puisque l'éditeur a officiellement annoncé deux decks de skateboard aux couleurs de la série. Oui, vous avez bien lu, juste quelques goodies, et rien à se mettre sous la dent pour les amateurs de jeux flippants. Les fans de produits dérivés collectors seront en revanche moins déçus, puisque chaque planche est décorée des infirmières de la série. Le premier deck sera disponible à 120 exemplaires, tandis que le second sera bien plus rare avec seulement 25 planches produites.

Something wicked is rolling into our shop next week. We are launching a SILENT HILL MERCH collection along with this amazing Limited Series Skateboard to celebrate... pic.twitter.com/wtjxmw9MvY - OfficialKonamiShop (@KonamiShop) June 20, 2021

Forcément, avec une production aussi confidentielle, on se doute que ces planches sont plus destinées aux fans de la licence qui les accrocheront au mur, qu'aux pros sur FS boardslide qui transforment leurs planches en sciure à force de grinds. Aucun prix n'a été annoncé pour l'instant, mais on imagine assez aisément que tout devrait être vendu en quelques minutes quel que soit le tarif. Pour s'assurer d'avoir votre board, il faudra vous connecter au Konami Shop le 24 juin prochain à 1h00 du matin.