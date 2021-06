Nvidia : Une carte graphique en bois ? C'est possible !

Comment marier à la perfection la nature et l'ambiance des sous-bois avec une tour d'ordinateur remplie de composants en plastique et de terres rares minées sans grande considération écologique ? Avec une carte graphique en bois pardi !

La société EKWB, bien connue des amateurs de watercooling vient de relancer une collection de waterblocks dédiés aux amateurs de natures et de décors sylvestres : la ligne Lignum. Cette série de dissipateurs thermiques est habilement réalisée avec un châssis en noyer du plus bel effet. Pas question de coller une fine couche comme sur un meuble Ikea. Ici, les éléments sont littéralement enchâssés dans une pièce en bois noble, sculptée avec précision. Les blocs Lignum - à voir dans notre galerie ci-dessous - sont pour l'instant compatibles avec les versions référence des cartes graphiques Nvidia RTX 3080 et 3090 (les Founder's Edition sont donc exclues).

Tête de bois

Hormis le look plus chaleureux, utiliser du noyer pour un système de refroidissement est un véritable défi technologique, puisqu'il s'agit d'un matériau qui est très sensible aux variations climatiques, et qui va se dilater ou se contracter en fonction de la chaleur et de l'humidité. Pas vraiment l'idéal pour un système de refroidissement liquide donc. Pour contourner le problème, EK s'est assuré que le bois n'entre pas en contact avec le liquide de refroidissement, en incrustant donc des tuyaux dans le châssis en noyer. Bref, un véritable tour de force qui donne naissance à un produit au look hyper séduisant. La firme précise au passage que la backplate est pour sa part réalisée en aluminium anodisé noir qui est spécifiquement conçue pour héberger le waterblock EK-Quantum Vector.

Bref, du gros et beau matos, qui s'échange à un prix finalement pas si fou, puisque le waterblock GPU s'échange contre 352.84€, tandis que les raccords 12mm assortis sont à 18€ et que le waterblock CPU est affiché à 181.42€. On rappelle au passage que l'échangeur Lignum pour les RTX 2080 Ti est toujours dispo à 352.84€.