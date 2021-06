I Am Jesus Christ accomplit le miracle de l'Unreal Engine 5 en vidéo

Vous l'aviez oublié ? Lui, il ne nous oubliera jamais. L'adaptation vidéoludique de la vie de celui que Pierre Desproges décrivait comme un célèbre illusionniste palestinien de la première année du premier siècle avant lui-même, a encore quelques tours en réserve.

Le studio en charge d'I Am Jesus Christ nous emmène en coulisses avec la dernière vidéo de ce projet passionnant. Ce devlog 17 revient sur la décision récente des développeurs d'envoyer Unity en Enfer et faire passer cette expérience pas banale sous l'Unreal Engine 5.

Or Jean lui-même avait son vêtement fait de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. 5 Alors Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain sortaient vers lui. 6 Et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés.



Voici son message :



Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter ses souliers ; c'est lui qui vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu.

Sur ce qui semble être une lecture d'extraits de Mathieu 3.4 en langue de Shakespeare, le spectateur est invité à découvrir de ses yeux le rendu de l'eau au coucher du soleil ou encore du désert. Avec un peu de Jean le Baptiste modélisé, mais pas trop près.

I Am Jesus Christ vous aimera en 2022 sur PC. Avant cela, une campagne Kickstarter et une démo sont prévues.