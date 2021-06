Forza Horizon 5 : Early Access, édition Deluxe, frame rate... Microsoft livre de nombreux détails

Depuis qu'il a fait crisser ses pneus lors de la conférence commune de Microsoft et Bethesda à l'E3 2021, le superbe Forza Horizon 5 n'en finit plus de faire tourner les têtes. Alors, pour éviter une épidémie de torticolis (une à la fois, s'il vous plaît), les développeurs sont revenus en détails sur leur future production, et ainsi passer la troisième.

À voir aussi : F-Zero : Le créateur de Captain Falcon explique pourquoi la série s'est arrêtée

C'est à travers une longue, très longue FAQ que les fous du volant de PlayGround ont tenté d'éclairer la lanterne des pilotes chevronnés que vous êtes, et il faut dire que les sujets abordés sont pour le moins nombreux.

Moitié route

Si la plupart des conducteurs devront patienter jusqu'au 9 novembre prochain pour prendre le volant de leur bolide préféré, les bourgeois ayant craqué pour le lot d'extensions Premium du Microsoft Store pourront s'y essayer dès le 5 du même mois, de quoi prendre un petit tour d'avance.

Et parce qu'en matière de sport automobile, il y en a toujours un ou deux pour frimer auprès de son crew, Microsoft proposera une palanquée d'éditions, évidemment de plus en plus coûteuses :

L'édition Standard (69,99 euros) incluant : le jeu

(69,99 euros) incluant : le jeu L'édition Deluxe dématérialisée (89,99 euros) incluant : le jeu, le Car Pass

dématérialisée (89,99 euros) incluant : le jeu, le Car Pass L'édition Premium dématérialisée (99,99 euros) incluant : le jeu, le Car Pass, deux extensions, un statut de VIP, un pack de bienvenue, l'accès anticipé dès le 5 novembre

Ledit Car Pass s'entend comme une salve supplémentaire de 42 voitures supplémentaires, à raison d'une par semaine pendant... 42 semaines. Oui, bon, CQFD hein.

Avec ses deux plateformes en circulation, Microsoft a également détaillé les performances de Forza Horizon 5 : si le jeu pourra tourner en 60 fps sur Xbox Series X et S grâce un mode Performance auquel nous sommes habitués, seul le modèle haut de gamme pourra profiter d'une résolution en 4K, à 30 fps seulement. Le mode Forzavista présent depuis Motorsport 5 permettra une fois de plus d'admirer ses modèles rutilants grâce au Ray-Tracing, histoire de parler au petit Trazom qui sommeille en vous.

Enfin, dans un souci de partage de la route, le jeu s'ouvrira dès son lancement au jeu en cross-play, et même au transfert de sauvegardes sur toutes les plateformes, à l'exception de Steam. Quelle diligence.

Révisez vite votre code de la route : Forza Horizon 5 arrivera en dérapant le 9 novembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, et via le programme Cloud Gaming.