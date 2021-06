Fuga Melodies of Steel nous emmène au front avec deux vidéos de gameplay

Parce que l'époque est un peu trop propice à la rigolade et autres galéjades, Cyberconnect2 nous invitera bientôt à revenir à la réalité grâce à Fuga Melodies of Steel, qui met en scène un groupe d'enfants anthropomorphes partis au front, et prêts à se sacrifier pour sauver ceux qui veulent encore combattre.

À voir aussi : Summer Game Fest : Metal Slug Tactics, le tactical RPG s'offre un trailer

Et quoi de plus joyeux qu'un petit aperçu des menus de ce nouveau jeu de stratégie basé dans l'univers pourtant si mignon de Little Tail Bronx pour se remonter le moral ? A priori rien, à en croire le studio japonais qui portera avec ce prochain projet une casquette d'indépendant.

La main à la papatte

Les développeurs ont ainsi partagé deux courtes vidéos de gameplay en pleine bataille, histoire de nous rappeler les fondamentaux de ce jeu de guerre au tour-par-tour, qui dépeint les tribulations d'un bande de jeunes chiens fous aux commandes d'un tank iconique, le Taranis, dont on découvre ici les différents étages, et autant de canons.

Le premier extrait nous permet ainsi de découvrir comment tirer parti des différents types d'attaque pour exploiter les faiblesses ennemies, et en profiter pour retarder leur tour, ,selon les codes couleurs d'une frise située en haut de l'écran. Un grand classique du tour-par-tour qui fait toujours son petit effet.

La seconde vague d'ennemis nécessite un rapidement changement de formation, histoire d'adapter la précision des tirs à des drones rétro, bien plus difficile à toucher que les stoïques tanks rapidement vaincus.

Espérons que tout devienne clair d'ici à la sortie de Fuga Melodies of Steel, prévu pour nous conduire sur les chemins de la victoire le 29 juillet sur les boutiques en ligne des PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et autres Xbox Series.