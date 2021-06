The Witcher : Un teaser avec Henry Cavill pour la Saison 2 de la série Netflix

L'année 2021 sera belle pour le héros d'Andrzej Sapkowski. Désormais star de sa propre convention, la WitcherCon, le Sorceleur signera son retour sur les petits écrans grâce à un célèbre plateforme de vidéos à la demande.

Il y a quelques jours, Lauren Schmidt Hissrich, la très heureuse showrunner de la série The Witcher nous gratifiait de quelques extraits de la saison 2 impliquant Ciri. On rappelle que le personnage campé par Freya Allan, qui a sacrément grandi, est la pièce centrale de l'intrigue des romans.

Our little Lion Cub of Cintra is growing up fast... ♥️⚔️🦁



Cannot wait for you to see one of my favorite storylines unfold in Season 2!



⁦@witchernetflix⁩ #GeekedWeek pic.twitter.com/6EW6DMwD94