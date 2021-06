La Switch Pro est-elle la priorité de Nintendo ? Doug Bowser n'en est pas convaincu

Nintendo nous avait prévenu (encore fallait-il écouter) : l'E3 2021 serait l'occasion de parler des jeux destinés à alimenter la Switch d'ici à la fin de l'année calendaire, et uniquement de ceux-là. Les espoirs de voir la gamme du constructeur étant nombreux, et le terrain particulièrement miné, c'est le soldat Doug Bowser qui a été envoyé au front pour parler entre les lignes de l'avenir de la Switch.

Le boss final de la branche américaine a ainsi accordé un long entretien au Washington Post, et il n'aura évidemment pas fallu attendre bien longtemps pour que le sujet de l'hypothétique Super/Switch/Pro/4K (rayez la ou les mentions inutiles) s'invite dans la conversation, offrant à l'intéressé l'occasion de manier l'esquive :

Nous sommes toujours attentifs aux évolutions technologiques et à la façon dont la technologie peut améliorer les expériences de jeu. Nous ne valorisons pas la technologie pour la technologie, mais comment elle peut améliorer une expérience de jeu. Et ensuite, où appliquer cette nouvelle technologie ? Faut-il l'appliquer aux consoles existantes, ou plutôt attendre une nouvelle plateforme ? Il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu, et c'est une question que nous nous posons sans cesse.

Le Pro de la com'

En revanche, le successeur de Reggie Fils-Aimé en profite pour rappeler une évidence ô combien stratégique pour Nintendo : le succès insolent et renouvelé de la Switch permet au constructeur d'envisager l'avenir avec sérénité, et ainsi de se détacher du simili-quinquennat traditionnel de l'industrie :

Alors qu'elle entre dans sa cinquième année de commercialisation, la Switch redéfinit vraiment le cycle de vie d'une console et son dynamisme global, grâce à des sorties régulières et marquantes.

Il faut dire que les cartouches semblent encore assez nombreuses du côté japonais, puisque Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 ou encore Bayonetta 3 continuent de faire espérer les joueurs impatients, ce qui laisse effectivement espérer quelques belles années de vie supplémentaires, d'autant plus qu'Animal Crossing New Horizons ou le vénérable Mario Kart 8 Deluxe continuent inlassablement de cartonner.

À écouter Bowser, Nintendo semble d'ailleurs plus préoccupé par l'élargissement continu de son public et la visibilité de ses marques que par les ventes de consoles. Entre les déclinaisons mobiles de quelques licences triées sur le volet, les partenariats avec un certain fabricant danois de briques et l'ouverture d'un parc d'attraction un rien compliquée, les exemples ne manquent pas :

Notre stratégie en matière de jeu mobile nous a déjà permis de toucher des consommateurs dans 164 pays. Nous pensons que nous avons pu élargir de joueurs ayant essayé un de nos jeux, et nous pouvons ainsi progressivement les amener à s'essayer aux consoles plus traditionnelles que vous connaissez.

Je pense que nous visons une période particulièrement excitante dans l'industrie du jeu vidéo. Nous observons que de plus en plus de personnes le pratiquent en tant que divertissement, c'est une bonne dynamique.

Voilà donc quelle serait l'actuelle priorité de Nintendo à l'heure actuelle : élargir son public pour convertir toujours plus de joueurs occasionnels et de non-joueurs aux licences maison. Alors que Microsoft semble plus que jamais se satisfaire de son nouveau modèle, celui de l'abonnement, la diversification semble plus que jamais de rigueur dans le petit monde du jeu vidéo. En attendant, la Switch semble toujours aussi bien partie pour devenir la console de salon la plus vendue de Nintendo. Est-il pour autant urgent de ne rien faire ? Vous avez trois heures.