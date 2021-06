Endless Dungeon nous parle de sa genèse en vidéo

Le gameplay proposé durant le Summer Game Fest n'est pas la seule chose que les jeunes gens de SEGA et Amplitude avaient à proposer aux joueurs désireux d'en savoir plus sur la suite spirituelle de Dungeon of the Endless. Comme pour HUMANKIND, un peu de coulisses, ça ne fait pas de mal.

Direction les bureaux parisiens d'Amplitude pour en apprendre un peu plus sur Endless Dungeon. Grâce à cette première vidéo se focalisant sur les origines du jeu, on peut voir et surtout écouter Romain de Waubert, co-fondateur du studo, le scénariste Jeff Spock, le directeur créatif Jean-Maxime Moris et la Senior Communication Manager Natacha Concordel nous en dire davantage sur la genèse de ce nouveau jeu.

Ca se mange sans fin

Le point de départ, c'est évidemment Dungeon of the Endless, redoutable jeu d'exploration tactique mâtiné de Tower Defense, acclamé par la critique et les joueurs et récompensé à maintes reprises. Les développeurs abordent le moment où l'idée de retourner au Rogue-like leur a traversé l'esprit, et les axes pris par ce titre qui a tout de même quelques particularités, de quoi étonner les connaisseurs comme les néophytes.

Il s'agira toujours d'arpenter une station spatiale presque abandonnée et de défendre un cristal d'énergie jusqu'à la sortie. Mais la représentation, les commandes et la sortie simultanée sur consoles en font déjà un projet très différent... Ou pas.

Endless Dungeon est attendu sur consoles et PC pour 2022.