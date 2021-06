Lost Judgment : Un peu de gameplay PS5 et... une Master System

La nouvelle déclinaison Law and Order and patates dans la bouche de Yakuza annoncée début mai était à la fête il y a quelques heures. Le Ryu Ga Gotoku Studio a fait une démonstration de son Lost Judgment pour y révéler quelques surprises.

Le directeur créatif Toshihiro Nagoshi et Takuya Kimura, acteur/chanteur qui interprète le héros de Judgment, qui vient juste de passer la barre du millions d'exemplaires vendus, se sont retrouvés pour une vidéo de questions/réponses et de gameplay. L'occasion d'avoir un aperçu des rues dans lesquelles les joueurs s'aventureront dans Lost Judgment, ainsi que de quelques phases de déplacement et d'action. Mais aussi de retourner dans le bureau de Takayuki Yagami, l'intrépide détective au perfecto.

Le monde miracle

À la quatrième minute de la vidéo ci-dessus, on découvre que celui-ci a désormais une Master System et une télé à tube cathodique à la place de son flipper - devenu une borne d'arcade sur PS5 et Xbox Series X|S. Il sera possible de jouer à la console 8-bits de SEGA et pour le moment, deux jeux ont été montrés : Penguin Land (1987) et Alex Kidd in Miracle World (le jeu de 1986 dont une version modernisée visuellement est attendue pour la semaine prochaine, tiens donc). Voilà qui rappellera de nombreux souvenirs et fera s'interroger sur le nombre de titres présents au final.

Lost Judgment est attendu pour le 24 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

