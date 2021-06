Xbox Games Showcase Extended : Senua's Saga Hellblade 2 nous en montre plus en vidéo

Hier AU soir, et comme prévu par les Astres et un certain Thomas P, la firme de "Raymond", Xbox a lancé son Xbox Games Showcase Extended, histoire de faire durer le plaisir vidéoludique, et présenté un peu plus ses titres les plus emblématiques PLUS quelques surprises.

A commencer d'ailleurs par un certain Senua's Saga : Hellblade II, présenté par Tameem Antoniades, Chief Creative de Ninja Theory, qui nous a donné des nouvelles du développement. Sympa le gars.

Selon ses propres dires (et donc SES sources super fiables), l'équipe travaille sur cette suite pour recréer l'Islande du 9ème siècle "de manière authentique", aussi bien au niveau de sa géographie que des vêtements d'époque. CE qui promet évidemment de l'authenticité à tous les niveaux du jeu.

L'Irlande, hein...

Une vidéo a également été balancée, comme ça, sans prévenir personne, ce qui nous a permis pauvres mortels que nous sommes, de profiter d'une vidéo des membres de l'équipe en plein travail, de la motion capture à l'animation, en passant par l'enregistrement audio en direct. Quant au diable dans les détails...

De quoi donner du baume au coeur à tous les joueurs qui attendent cette suite avec grande impatience, ma foi.