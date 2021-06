PS5 : Premier programme bêta du logiciel système, une mise à jour majeure bientôt

Comme pour Xbox et ses "insiders" qui peuvent beta tester des mises à jour en avant-première, Sony va également faire profiter à certains joueurs inscrits, des bêtas de leur firmware, en avant-première. Et ce alors même que la firme japonaise prépare sa prochaine mise à jour majeure du logiciel système de la PlayStation 5.

À voir aussi : SONDAGE. Quel est VOTRE jeu de l'E3 2021 ?

Sony annonce en effet et pour la toute première fois, le lancement du premier programme bêta de ce logiciel système. Sachant que ce programme quasi secret est ouvert aux joueurs de plus de 18 ans, de France, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, du Royaume-Uni et d'Allemagne.

Beta testeur

Comme toute bêta, ce programme permettra à des joueurs de tester, en avance, le nouveau logiciel système de la PS5, et donc d'essayer ses nouvelles fonctionnalités et ainsi fournir des commentaires essentiels à leurs bons développements. En gros, vous dénichez les éventuels bugs et / ou autres trucs qui ne vous plaisent pas afin de les remonter à Sony.

Les inscriptions au premier programme bêta du logiciel système PS5 se font ici. Pour s'inscrire, il faut avoir une PS5 connectée à Internet et un compte PlayStation Network. Simple, efficace.

De fait, si vous êtes sélectionné pour participer au programme, vous recevrez un e-mail contenant les instructions pour télécharger la version bêta du prochain logiciel système. Vous serez également automatiquement ajouté au groupe de participants potentiels des futurs programmes bêta pour le logiciel système PS5 sans avoir à vous réinscrire.

"Une fois la bêta lancée, vous pourrez restaurer la dernière version officielle de votre logiciel système avant même la fin du programme bêta."