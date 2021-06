Harcelé pour ses soutiens politiques, le créateur de Five Nights at Freddy's arrête le jeu vidéo

Le territoire où se rencontrent la Politique et le Jeu Vidéo, certains refusent d'admettre qu'ils s'y rendent, d'autres, en revanche, y vont gaiement. Le créateur d'une licence horrifique de renom a, après quelques jours à devoir s'expliquer sur des choix passés, décidé de faire un break.

Sur son site personnel, Scott Cawthon a annoncé qu'il cesserait de développer des jeux vidéo de façon professionnelle et se contenter d'en rester à un hobby. Alors qu'il célèbre les 7 ans de la diffusion du premier trailer du Five Nights at Freddy's original, le père cette la série qui doit continuer avec Security Breach cette année et dont une adaptation cinématographique est en chantier en a eu assez.

Retraite anticipée

La semaine écoulée, Cawthon l'a passée à s'expliquer sur ses soutiens financiers à des personnalités politiques : plus de 36.000 dollars donnés en grande partie à des candidats républicains, dont Mitch McConnell et l'ancien président Donald Trump.

Le développeur texan s'est expliqué longuement sur le subreddit de de FNAF après qu'il a été taxé d'homophobe ou de raciste et même doxxé et menacé sur les réseaux sociaux, refusant de s'excuser pour avoir voté et soutenu des candidats - dont un démocrate - qu'il pensait capables de diriger son pays.

Mais face à la pression, et parce que son épouse, enceinte, ne se sent plus en sécurité, ce républicain chrétien, croyant, et pro-vie de 43 ans, a préféré prendre une retraite anticipée.

J'ai eu une carrière bénie, épanouissante et riche. Beaucoup ont fait preuve d'une grande gentillesse à mon égard et j'ai essayé de faire preuve d'une grande gentillesse en retour. J'ai essayé de faire de bons jeux (je vous laisse en débattre), et j'ai assisté à la création de la base de fans peut-être la plus créative et la plus talentueuse de la planète..



Mais voilà, à l'occasion du septième anniversaire de la bande-annonce du premier jeu, alors que je me rends compte que j'étais dans la moitié de la trentaine lorsque j'ai créé la série et que maintenant j'approche de la moitié de la quarantaine, je me rends compte que beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais dû me focaliser avant que FNaF ne devienne un tel succès me manquent. Ça me manque de faire des jeux pour mes enfants, ça me manque juste pour le plaisir, et ça me manque de faire des RPG même si je pue. Tout cela pour dire que je prends ma retraite. On m'a montré un amour et un soutien énormes au cours de la semaine dernière, dont une grande partie vient de la communauté LGBTQ. La gentillesse qui m'a été témoignée a été surréaliste.



Est-ce la fin de FNAF ? Non. Cela signifie simplement que quelqu'un d'autre va tirer les ficelles, quelqu'un que je désignerai, quelqu'un en qui j'ai confiance. Il va falloir patienter pour voir comment tout ça se goupille, mais il y aura une annonce à un moment.



J'ai SIX enfants désormais (même si l'un d'eux fait la taille d'un petit pois). Je les aime profondément; ils sont ce que j'ai de plus précieux, mon univers. Je veux concentrer toute mon attention sur eux, les protéger, et passer mon temps à faire des choses pour eux. Je veux simplement que les fans respectent cette décision. Je serai toujours dans le coin, simplement plus de la même manière. Quelle carrière bénie j'ai eue, quels gens merveilleux j'ai pu rencontrer, et quelle bénédiction de vous avoir tous connus. Merci à tous.

Bien que l'on puisse ne pas partager les convictions de Cawthon et ne pas apprécier ses soutiens passés, pas sûr que les options déployées par les personnes déçues ou les détracteurs aient été les plus intelligentes.

Surtout qu'il ne semble jamais avoir essayé de placer ses opinions dans ses oeuvres. La licence survivra à son départ, mais quid de cet épisode déjà affecté par la pandémie ? Wait and see...

