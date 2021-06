Tetris Effect : L'extension Connected bientôt sur PS4 et PC avec le cross-platform

L'été point à l'horizon et pourtant il est déjà temps pour certaines exclusivités de se faner. Après The Medium, c'est au tour de l'expérience multijoueur du plus planant des Tetris de tomber hors des territoiress Xbox.

Tetris Effect Connected arrivera officiellement sur PS4, Steam, Epic Games Store et Oculus Quest à la fin du mois de juillet 2021. Il s'agira d'une mise à jour gratuite pour les possesseurs du Tetris Effect de base.

Cette nouvelle version, dont les joueurs Xbox jouissent depuis maintenant plusieurs mois, donnera accès à de nouveaux modes multijoueur locaux et online que voici présentés :

Connected : Formez une équipe de trois joueurs pour essayer de vaincre des Boss contrôlés par l'IA (ou par des joueurs pendant l'événement Pleine Lune, qui dure 24h tous les weekends). Connectez vos matrices en entrant en jeu et brisez les lignes ensemble pour infliger de lourds dégâts.

Formez une équipe de trois joueurs pour essayer de vaincre des Boss contrôlés par l'IA (ou par des joueurs pendant l'événement Pleine Lune, qui dure 24h tous les weekends). Connectez vos matrices en entrant en jeu et brisez les lignes ensemble pour infliger de lourds dégâts. Zone Battle : Une compétition à deux joueurs avec les paramètres classiques de Tetris Effect. La clé de la victoire réside dans votre capacité à utiliser correctement la possibilité d'arrêter le temps. Ce mode est aussi un bon moyen de mettre vos compétences à l'épreuve face à un autre joueur. Score Attack Une autre compétition à deux joueurs avec les paramètres classiques de Tetris Effect, mais aucune attaque de ligne n'est échangée. Si vous avez un meilleur score que votre adversaire au terme des deux parties, vous remportez la victoire. Imaginez ce mode comme une « partie solo de Tetris compétitive. »

Une compétition à deux joueurs avec les paramètres classiques de Tetris Effect. La clé de la victoire réside dans votre capacité à utiliser correctement la possibilité d'arrêter le temps. Ce mode est aussi un bon moyen de mettre vos compétences à l'épreuve face à un autre joueur. Score Attack Une autre compétition à deux joueurs avec les paramètres classiques de Tetris Effect, mais aucune attaque de ligne n'est échangée. Si vous avez un meilleur score que votre adversaire au terme des deux parties, vous remportez la victoire. Imaginez ce mode comme une « partie solo de Tetris compétitive. » Classic Score Attack : Une autre compétition à deux joueurs avec les paramètres de Tetris à « l'ancienne ». Cela veut dire que vous n'aurez pas de chutes instantanées, les files suivantes sont limitées à un seul Tetrimino et vous ne pouvez pas conserver un Tetrimino. Les Tetrimino fonctionnent un peu différemment, puisqu'ils se verrouillent automatiquement en touchant une surface, etc. Cette version rigide de Tetris est celle jouée lors des compétitions de joueurs pros, comme pour le Classic Tetris Wolrd Championship.

Nous sommes tous ensemble dans cette vie

Avant le déploiement pour tous, une bêta permettra à qui le souhaite, dans la limite des places disponibles et sur invitation sur Steam et Oculus Quest, d'essayer cette merveille aussi bien sur son téléviseur que via le PlayStation VR ou autre casque compatible. Cette période de test gratuite se tiendra du 24 juin à 5h00 au 6 juillet à 7h59. Grande nouveauté, Tetris Effect Connected mettra en place le jeu en cross-platform pour les matchs classés et amicaux mais sans partage de progression. Une option qu'il sera possible de désactiver, des fois que vous soyez sectaire.

D'autres fonctionnalités se verront lancées pour l'occasion :

Mode spectateur

Uniquement disponibles au cours des Matchs Amicaux, les sessions de jeu peuvent accueillir entre quatre et six spectateurs (selon le mode de jeu) qui peuvent regarder et même utiliser des émotes en temps réel (via le stick droit).

PAL Speed (Mode Classic Score Attack, Amical, et Matchs Locaux uniquement)

Cette option pour le mode Classic Score Attack recrée les aspects de la version européenne du vieux jeu en 8-bit. Les pièces se déplacent plus rapidement à droite et à gauche et l'écran de mort est atteint au niveau 19 (contrairement au niveau 29 dans la version NTSC), et d'autres détails nostalgiques sont également inclus !

Slow Speed (Mode Zone Battle, Amical et Matchs Locaux uniquement)

Cette option bien nommée se joue plus lentement grâce à un délai d'entrée augmenté (le temps entre le moment où un Tetrimino se verrouille et lorsque le suivant entre dans la Matrice) et à des mouvements de Tetriminos légèrement ralentis. Cela représente un nouveau défi pour les pros du mode Zone Battle, qui devront utiliser une stratégie différente faute de pouvoir compter sur la vitesse des chutes.

À noter que l'expérience acquise et les statistiques de la bêta ne seront pas transféréee dans le jeu final.