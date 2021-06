Bayonetta 3 : Hideki Kamiya irrité par les internautes qui lui parlent d'annulation ou de report

Voilà 4 ans que Bayonetta 3 a été annoncé et fait languir tous les amoureux de la sorcière à lunettes et d'un beat them all qui aurait dû être jeu de l'année 2015 haut la main. Bayonetta 3 n'était pas u Nintendo Direct. PlatinumGames sait qu'il est attendu. Mais l'un des hommes forts de l'entreprise en a un peu marre qu'on lui rabâche certaines choses.

Pour quelles raisons Bayonetta 3 était-il une fois encore absent de la communication de Nintendo pour de cet E3 2021 ? Si les développeurs ne cessent de répéter année après année qu'il avance bien, pourquoi ne pas rassurer les joueurs une bonne fois pour toutes ?

Les réponses ne semblent pas encore prêtes de tomber. En revanche, l'ire de Hideki Kamiya, elle, peut s'abattre à tout moment. Particulièrement sur Twitter où le bloqueur en chef semble plus qu'irrité par des remarques inquiètes.

欲しい情報が公開されなくてイライラしたり怒りが湧いたりする事はあるでしょう...

「早く情報出せ」

「何か見せろ」

こういうのは分かりますよ...

でも

「開発中止したんちゃうか」

「仲違いしたんだろ」

などの事実に基づかない負の妄言は迷惑な公害に他ならないんですよ... - 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) June 16, 2021

Vous avez le droit d'être frustrés ou en colère parce que des informations que vous souhaitez obtenir ne sont pas divulguées. "Je veux des infos rapidement" ou "Montez-moi quelque chose", je comprends... Mais me demander si le développement n'a pas été arrêté, retardé ou me dire que j'ai fait une erreur... Les délires pessimistes qui ne s'appuient sur aucun fait ne sont qu'une pollution agaçante.



Concernant Bayo 3, moi, directeur général du développement de Bayo, j'ai envoyé des informations sur le compte officiel pour dire que le développement se passait bien, à plusieurs reprises, tout en prenant le risque de ne pas obtenir d'autorisation de la part de l'éditeur, Nintendo. C'est pourquoi le gars qui balance "Dis-moi que tu développes" est une poubelle humaine qui peut attendre la bouche ouverte que les restes arrivent du tapis roulant.

Le papa de Viewtiful Joe et Devil May Cry appuie ses dires par un lien vers un article facile à dénicher où est rappelée la situation du développement. Et lorsqu'on lui rappelle les annulations presque coup sur coup de Scalebound et Granblue Fantasy : Relink, le co-fondateur de PlatinumGames ne bloque pas. Il répond presque calmement :

Je ne vous oblige pas à nous faire confiance, chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est différent de diffuser ce genre de remarques imprudentes.

Quoi qu'il en soit, les déçus de ne pas avoir eu de nouvelles de Cereza depuis tant d'années devront encore attendre. La question est : jusqu'à quand ? La sortie d'un nouveau hardware Nintendo ? Quelqu'un pour aller demander à Hideki Kamiya sur Twitter ?

