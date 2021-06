Mario Golf Super Rush : Un trailer de gameplay à l'E3 2021

Sans surprise, la firme de Kyoto a profité de son Nintendo Direct de l'E3 2021 pour dévoiler un trailer de gameplay de Mario Golf Super Rush. Il s'agit de la prochaine aventure Switch du plombier sur les greens.

Licence récurrente à la grande majorité des consoles de Nintendo, Mario Golf revient donc ici dans une formule encore plus déjantée, et toujours aussi éloignée de ce que nous proposent les simulations du style PGA Tour 2K21.

Plusieurs modes de jeu seront présents dans cet opus, avec le Golf standard (du golf en stroke play quoi), Speed Golf (un mode où celui qui termine le trou en premier gagne, et où on fonce sur le green entre deux coups), Golf Mêlée (on joue dans une arène avec 9 trous et de nombreux ennemis et pièges) et enfin Aventure Golfique (le mode campagne du jeu).

Golf VR6

Mieux, Nintendo a déjà annoncé que plusieurs mises à jour seront déployées dans les mois à venir, afin d'ajouter du contenu inédit, comme des personnages, ou encore de nouveaux parcours. Rappelons que Mario Golf : Super Rush débarquera sur Nintendo Switch le 25 juin prochain, soit dans même pas 10 jours.

Prêts pour le tee-shot ?