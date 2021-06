GTA Online, Max Payne 3, L.A. Noire : Arrêt des serveurs PS3 et Xbox 360 cette année

Si la longévité de GTA V ne fait aucun doute, et cela risque de repartir "comme en 18", pour citer des confrères sportifs, avec les optimisations PS5 et Xbox Series X|S, il faut aussi se rendre à l'évidence : les versions sorties en septembre 2013 commencent ne méritent peut-être plus qu'on les entretienne. Du coup, c'est bientôt fini.

À voir aussi : SONDAGE. Quel est VOTRE jeu de l'E3 2021 ?

Rockstar a annoncé aujourd'hui son plan d'arrêt des services ligne pour GTA V, Max Payne 3 et L.A. Noire sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le calendrier exact a été donné ce mercredi 16 juin 2021. Et vous n'avez plus que quelques mois si vous y étiez accroché.

GTA Online sur PlayStation 3 et Xbox 360

16 septembre 2021

Les versions PlayStation 3 et Xbox 360 de Shark Cards pour GTA Online ne sont plus vendues.

16 décembre 2021

Les services GTA Online pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, y compris le suivi des statistiques du site Web via le Rockstar Games Social Club, ne sont plus disponibles.

Le mode Histoire de GTAV pour PlayStation 3 et Xbox 360 n'est pas affecté.

L.A. Noire sur PlayStation 3 et Xbox 360

16 septembre 2021

Les services en ligne pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, y compris le suivi des statistiques du site Web via le Rockstar Games Social Club, ne sont plus disponibles.

Le mode Histoire de L.A. Noire pour PlayStation 3 et Xbox 360 n'est pas affecté.

Max Payne 3 sur PlayStation 3 et Xbox 360

16 septembre 2021

Les services en ligne pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, y compris le suivi des statistiques du site Web via le Rockstar Games Social Club, ne sont plus disponibles.

Le mode Histoire de Max Payne 3 pour PlayStation 3 et Xbox 360 n'est pas affecté.

L'éditeur rappelle qu'il n'est pas possible de transférer sa progressions de GTA Online sur les consoles actuelles et que les statistiques sur le Rockstar Games Social Club passeront à la trappe. Pour les achats effectués, même chose. Et pas de remboursement.