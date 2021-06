Windows 11 : Une fuite permet de découvrir la nouvelle interface

Les fuites ne concernent pas uniquement les jeux mais aussi les systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, c'est tout simplement le cas avec le prochain Windows que Microsoft aurait bien voulu gardé secret.

À voir aussi : Xbox Series : Microsoft dévoile le nouveau visuel de ses jaquettes, un style épuré

Microsoft avait prévu de dévoiler Windows 11 dans les prochains jours de manière tout à fait officielle. Le hic c'est qu'une version s'est présentée en avance sur des forums chinois et qu'il était même possible (c'est toujours le cas) de la télécharger et de l'installer. De fait, on peut découvrir ce qui nous attend.

Mac OS Feat Windows

Parmi les changement que l'on peut citer à la volée : un tout nouveau design faisant furieusement penser à du MacOS et une nouvelle barre de tâches, avec beaucoup plus de couleurs dans l'ensemble. Globalement, les lignes sont plus douces, arrondies et pures. Très clairement si vous possédez un Mac vous n'allez pas être déstabilisé (voir notre galerie). Pas de panique toutefois, Microsoft devrait perpétuer le suivi de Windows 10 jusqu'en octobre 2025.

Mieux, d'après les premières rumeurs (il faudra toutefois attendre une confirmation officielle) le passage de Windows 10 à Windows 11 devrait être entièrement gratuit comme ce fut le cas de Windows 8.1 à Windows 10.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI - Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Dans la foulée, Tom Warren journaliste chez The Verge a publié une courte vidéo qui montre aussi a quoi ressemble cette nouvelle version de l'OS.

La présentation officielle de Microsoft sur Windows 11 aura lieu le 24 juin prochain.