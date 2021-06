E3 2021 : Le Palmarès du salon virtuel connu, Forza Horizon 5 en force

Le "palmarès" des Awards 2021 de cet E3 qui pourrait rester dans les anales mentales, et révélés cette nuitée, alors que vous dormiez tel un loir, sont désormais connus de la Terre entière. Les vainqueurs ont en effet été révélés, et comme prévu par ceux qui savent, ils ne devraient pas vous étonner outre mesure. Surtout concernant un certain Forza Horizon 5...

En effet, parmi les lauréats qui ont marqué cette séquence, on retrouve sans grande surprise des Halo : Infinite, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope ou encore Forza Horizon 5 donc.

Ce palmarès a été "sélectionné" par les figures de chez IGN, GameSpot, PC Gamer et GamesRadar+, si vous voulez tout savoir. Et en cérité, comme à l'Ecole des Fans, tout le monde a gagné.... ou presque.

Palmarès complet des Awards E3 2021 :

Jeu le plus attendu de Ubisoft : Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope

: Jeu le plus attendu de Gearbox : Tiny Tina's Wonderlands

: Jeu le plus attendu de Xbox/Bethesda : Halo: Infinite

: Jeu le plus attendu de Square Enix : Marvel's Guardians of the Galaxy

: Jeu le plus attendu du PC Gaming Show : Songs of Conquest

: Jeu le plus attendu du Future Games Show : Immortality

: Jeu le plus attendu de Intellivision : Dolphin Quest

: Jeu le plus attendu de Mythical Games : ????

: ???? Jeu indépendant le plus attendu : Falling Frontier

Jeu le plus attendu de Freedom Games : Airborne Kingdom

: Jeule plus attendu de Capcom : The Great Ace Attorney Chronicles

: Jeu le plus attendu de Nintendo : Zelda Breath of the Wild 2

: Jeu le plus attendu de Yooreka Studio Game : Loopmancer

: Meilleure présentation : Xbox and Bethesda Showcase

Jeu le plus attendu du salon : Forza Horizon 5

Voilà, salut !

Blague à part, quel est selon votre propre opinion personnelle, VOTRE jeu du salon ? Dite-nous des choses dans les commentaires ci-dessous SVP.

Adios.