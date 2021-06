Le centre de gaming esport La Source ouvre à Lyon, bientôt à Marseille

Ce 12 juin, l'un des plus grands centres esportifs en France a ouvert à Lyon : les joueurs pourront s'essayer au streaming, jouer en mode cyber café ou encore réserver une salle et des chambres en équipe.

La Source, c'est un centre en plein centre-ville de Lyon qui s'étend sur deux étages. Il y a tous les équipements rêvés pour les fans de jeux vidéo multijoueur : la salle de restauration, des booths de streaming avec un équipement dernier cri pour s'essayer à l'exercice sans avoir à dépenser dans une configuration titanesque, un espace LAN avec pas moins de 100 PC et enfin, un espace de gaming house.

Les équipes compétitives pourront donc se réunir dans le centre, équipé de PC hauts de gamme, de la connexion fibrée Orange et de chambres à partir de 35€ par personne, ce qui reste abordable même pour une équipe semi-professionnelle. Les premières n'ont d'ailleurs pas tardé à se prêter à l'exercice, puisque l'équipe Zephyr, en Division 2 de League of Legends, l'a testée juste après sa sortie.

Après plus de 4 ans d'attente et avoir survécu au virus, CEST LE JOUR J !



Aujourd'hui sonne le début de notre aventure avec la grande journée presse

On vous donne rdv dans 1 heure sur Twitch pour suivre tout ça 👊



Toutes les infos sur notre profil 📜https://t.co/UHJzGeDzs1 pic.twitter.com/fOgsrmIQYn - LaSource (@LaSource_esport) June 11, 2021

L'objectif : prendre plus accessible l'aspect social de la pratique du jeu vidéo en ligne, en offrant un espace aux joueurs pour se rassembler et jouer sur les meilleures configurations. Pour gérer tous ces espaces différents, une application gratuite permet de comptabiliser son temps restant en direct et de payer avec une monnaie spéciale au centre (l'Orium).

Ce sont deux entrepreneurs, Romain Sagura et Lina Pich, qui sont à l'origine de ce projet. Et après plus de quatre ans de travail pour l'ouvrir, malgré les repoussements successifs de la date d'inauguration à cause des mesures liées à la pandémie du COVID-19, le projet a abouti.

La société a notamment reçu du soutien de la collectivité du Rhône-Alpes. Et ce n'est que le début : l'équipe travaille déjà sur un second centre qui ouvrirait à Marseille. Toutes les infos se trouvent ici !