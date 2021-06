E3 2021 : Par tous les singes, Super Monkey Ball Banana Mania déboulera cet automne

Si les segaphiles n'en ont que pour les 30 ans du père Sonic, d'autres animaux fantastiques ont quand même eu droit de voir leur anniversaire fêté durant le Nintendo Direct. Et on ne sait plus à quel singe se vouer.

À voir aussi : E3 2021 : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 montre du gameplay, sortie en 2022

Prévu pour le 5 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, et naturellement la Nintendo Switch, Super Monkey Ball Banana Mania sera une compilation de trois épisodes remasterisés. Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe, reviendront en "HD modernisée" avec le contenu connu des fans.

Toshihiro Nagoshi, créateur de la série et directeur créatif de SEGA a fait part de son contentement

Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau Super Monkey Ball, pile pour les 20 ans de cette franchise tant appréciée. Le soutien de tous, particulièrement celui des fans, a été un énorme encouragement pour les équipes de développement durant ces dernières années. Nous avons très hâte de présenter à nouveau l'univers incroyablement riche de Super Monkey Ball à un tout nouveau public

Produit et réalisé par Masao Shirosaki, cette triplette offrira plus de 300 niveaux dans lesquels il faudra promener, sans le faire tomber, son petit singe enfermé dans sa boule, et 12 mini-jeux, parmis lesquels le golf, le bowling, le football ou le tennis. Un retour aux sources qui, espérons-le, ne sera pas un portage trop fainéant.