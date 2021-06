E3 2021 : Un Game & Watch aux couleurs de Zelda avec 3 jeux inclus pour la rentrée

The Legend of Zelda est sorti pour la première fois en 1986, et pour marquer les 35 ans de la saga ô combien célèbre et renommée, Nintendo a décidé de lui rendre hommage comme il se doit avec une version Game & Watch gorgée de nostalgie. Après tout, on n'a pas tous les jours 35 ans.

À voir aussi : E3 2021 : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 se laisse découvrir dans une vidéo céleste

Les plus anciens d'entre nous se souviennent des "antiques" Game & Watch, les premiers succès électroniques de l'entreprise, que cette dernière n'avait pas hésiter à recycler en 2020, pour les mêmes 35 ans de Super Mario Bros.

Rebelote, donc, pour Nintendo , qui complète son offre avec une Game & Watch The Legend of Zelda remplie de bonus en forme de clins d'oeil, mais aussi de quelques titres pas piqués des hannetons dorés :

Une belle et riche idée de la part de la société nipponne. La Game & Watch : The Legend of Zelda est attendue pour le 12 novembre prochain ! Avis aux amateurs et aux collectionneurs..