E3 2021 : Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un remake des deux premiers opus s'annonce en vidéo

Le Nintendo Direct de cet E3 2021 fut l'occasion de présenter un remake de deux opus de l série Advance Wars, à travers Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, une compilation au look... pour le moins singulier. Et si ce n'était pas sa guerre ?

Véritable bouffée de nostalgie pour de nombreux joueurs, Advance Wars aura droit a un joli remake : comme vous pouvez le constater les éléments 2D fort chatoyants de la Game Boy Advance ont été remplacés par de... la 3D. Pour rester poli, hein.

Pour le reste, la tactique et le militarisme semblent toujours de rigueur, et les joueurs dirigeront comme à l'époque les opérations militaires de l'Orange Star dans des combats au tour-par-tour qui ont fait la renommé de la série, jusqu'à ce que celle-ci disparaisse par un beau jour de 2008.

Voilà ce qu'explique le site de Nintendo au sujet de cette bleusaille :

Commandez une armée dans des combats stratégiques au tour par tour en tant que conseiller tactique de l'Orange Star Army. Votre expertise est nécessaire lorsque vous déplacez des unités terrestres, aériennes et navales sur le champ de bataille. Abattez les escouades ennemies et capturez des villes et des bases pour assurer la victoire et maintenir la paix. Gardez un oeil sur le terrain et la météo qui changent la donne pendant que vous dirigez une variété d'unités sur plusieurs cartes. Ce remake présente deux campagnes qui couvrent les événements d' Advance Wars et d' Advance Wars 2: Black Hole Rising !

Le jeu est prévu sur Switch le 3 décembre 2021.