E3 2021 : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 montre du gameplay, sortie en 2022

C'est en toute fin de présentation de son Direct que Nintendo a enfin dévoilé un peu de gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Forcément, il fait partie des titres les plus attendus sur Switch, et la moindre information est la bienvenue. Toujours sans sous-titre, le jeu a tout de même pris le soin de nous offrir un peu de biscuit.

Cette nouvelle vidéo permet en effet d'en découvrir plus concernant les futures pérégrinations de Link, et surtout découvrir qu'en plus des confins terrestres, notre vaillant héros pourra découvrir les cieux comme dans... Skyward Sword ? Bah tiens.

Mais l'hylien pourra surtout compter sur un tout nouveau bras mécanique, puisque cette présentation s'ouvrait sur une curieuse scène, plus dans le ton sombre et lugubre qui caractérisait la première présentation de l'E3 2019. Désormais à ranger dans la même catégorie que Venom Snake ou plus récemment cette chère Rivet, Link profitera de son nouveau membre pour s'offrir de précieux pouvoirs... et traverser les éléments ? Ah ouais, carrément.

Breath of the Wild 2 est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2022 si tout va bien. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le vénérable Eiji Aonuma. Rien n'est donc moins sûr...