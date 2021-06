E3 2021 : Astria Ascending livre sa date de sortie avec un tout nouveau trailer

Lors du dernier Nintendo Direct, les développeurs Artisan Studios ont dévoilé un tout nouveau trailer révélant la date de sortie de leur faleux J-RPG Astria Ascending. Le titre, prévu pour la fin de l'été si tout va bien, es prévu sur PC, Switch, PlayStation 5 et 4, Xbox Series X/S, Xbox One et Game Pass.

A cette occasion, un tout nouveau trailer de présentation des personnages importants de l'histoire du jeu est soudainement apparu. En effet, en plus de dévoiler chacun des huit héros jouables - du chef d'équipe Ulan au vieux rusé voleur Arpajo - ce trailer montre également certaines des mécaniques de combat au tour par tour, comme "l'utilisation de points de focus afin d'améliorer certaines compétences et de cibler la faiblesse d'un ennemi."

Du monde au balcon

Si comme moi, vous ne le saviez pas, sachez que le titre est développé en partenariat avec l'éditeur Dear Villagers (Edge of Eternity) mais aussi avec des grands noms du monde du J-RPG : une musique composée par Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), un scénario co-écrit par Kazushige Nojima (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake) et un design réalisé par CyDesignation, en particulier Akihiko Yoshida (Bravely Default, Final Fantasy Tactics) et Hideo Minaba (Final Fantasy IX, Granblue Fantasy).

Le jeu sortira donc le 30 septembre prochain sur PC, Switch, PlayStation 5 et 4, Xbox Series X/S, Xbox One et Game Pass.