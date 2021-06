E3 2021 : Life is Strange Remastered et True Colors sur Switch à la fin de l'été

A l'occasion du dernier Nintendo Direct dans le cadre solennel de l'E3 2021, Nintendo a également montré en vidéo deux titres qui arriveront directement to you à la rentrée prochaine, si touit se déroule comme prévu. Il s'agit de Life is Strange True Colors et de Life is Strange Remastered Collection.

Rappelons si vous le voulez bien, que Life is Strange: True Colors conte l'histoire d'Alex, une jeune femme qui possède la capacité surnaturelle de ressentir, absorber et manipuler les émotions fortes des autres. Le jeu fera son arrivée sur Nintendo Switch le 10 septembre.

Remaster (and Commander)

Life is Strange Remastered Collection vous permettra quant à lui de plonger dans l'expérience du jeu Life is Strange et sa préquelle, Life is Strange: Before the Storm, disponibles dans des versions aux graphismes et animations remastérisés.

Ces deux titres arrivent pour la première fois sur Nintendo Switch cette année dans la compilation Life is Strange Remastered Collection.