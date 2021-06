E3 2021 : Todd Howard en dit un peu plus sur Starfield

Porteur de tous les espoirs des fans de Bethesda, interdits cette année de pousser des cris enjoués lancés depuis le premier rang d'une conférence, Starfield s'est montré et il a même laissé trainé une date de sortie. Après la bande-annonce, en cours de décorticage, place à de nouvelles infos.

À voir aussi : E3 2021 : Starfield arrivera fin 2022 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, premier teaser

Premier présentateur du Xbox & Bethesda Showcase, Todd Howard, n'a pas fini de parler de Starfield. Après la qualification de "Han Solo Simulator" par la managing director Ashley Cheng dans les colonnes d'un Washington Post qui n'a pas l'air très embêté d'avoir fait fuiter le trailer avant l'heure, le producteur et réalisateur star de Bethesda a décrit le projet comme "une rencontre entre la NASA, Indiana Jones et La Ligue des Gentlemen extraordinaires" à nos confrères du Telegraph. Mais ce n'est pas tout.

Mon Dieu, c'est plein d'étoiles !

Le jeu annoncé en 2018, qui est aussi la première licence inédite de son développeur depuis un quart de siècle, sera jouable en vue subjective comme à la troisième personne. Rien de bien neuf pour les connaisseurs de The Elder Scrolls ou Fallout. En revanche, ses penchants nous sont révélés :

C'est aussi le RPG un peu plus hardcore que nous ayons réalisé. Il y a de très bons systèmes de personnages. On peut choisir son background, ce genre de choses. Nous revenons à certaines choses que nous faisions dans nos jeux il y a longtemps et qui, selon nous, ont vraiment laissé les joueurs exprimer le personnage qu'ils veulent être.

Plus de liberté et de décisions en vue, histoire de se remettre un certain public dans la poche ? Probablement. Annoncé comme vaste, le monde de Starfield, rempli d'aliens et de planètes à découvrir, proposera une structure proche de celle de Skyrim, avec des factions à rejoindre ou contrarier. Et s'il se déroule plus de 300 ans après notre époque, ce qui semble propice à toutes les fantaisies SF, il se montrera assez proche de la réalité scientifique. Jusqu'à quel point ?

Starfield est prévu pour le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X|S et PC.