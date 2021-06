FAR Changing Tides : La suite de Far Lone Sail s'offre du gameplay à L'E3 2021

Suite de Far Lone Sails, Far Changing Tides a été officialisé lors de l'E3 2021 où il a eu droit à un magnifique trailer lors du PC Gaming Show.

Développé par le studio indépendant Okomotive (des Suisses basés à Zurich), Far Changing Tides est donc la suite de Far Lone Sails, un jeu qui avait fait forte impression lors de sa sortie en mai 2018. Néanmoins, avec ce premier volet, le studio a enfin pu séduire un éditeur de renom, et c'est désormais Frontier Foundry (l'entité de David Braben, l'homme derrière Elite Dangerous ou encore les Raspberri Pi) qui s'occupe du jeu en lieu et place de Mixtvision.

Peinture à l'eau

Arborant sa direction artistique caractéristique, tout en aquarelle, le titre proposera toujours une aventure onirique basée sur la résolution de puzzles. Cette fois-ci, on incarnera Toe, un héros coincé au milieu de la mer qui trouve un bateau abandonné, et qui devra s'occuper de son navire pour voguer jusque chez lui, afin de savoir ce qui est arrivé à sa maison.

Les audiophiles seront ravis d'apprendre que la bande originale du jeu est une nouvelle fois signée par Joel Schoch (qui avait signé les splendides morceaux du premier jeu). Toutefois, les dunes du premier opus laisseront cette fois leur place à la mer, mais l'ambiance restera résolument post-apo.

Far Changing Tides sortira en fin d'année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Enfin, si vous n'avez pas encore touché à Far Lone Sails, sachez que le jeu est en promo à -50 % (7.50€) sur Steam en ce moment.