STALKER 2 Heart of Chernobyl : Les configurations PC dévoilées, il va falloir du lourd

Après avoir dévoilé plus de 5 minutes de pur gameplay de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl lors de la conférence E3 2021 de Microsoft, GSC Game Worlds a enfin publié les configurations PC du jeu.

On savait depuis un moment que le jeu allait être clairement orienté next-gen. Il faut dire que le studio avait même expliqué que son jeu était trop ambitieux pour tourner sur les consoles de huitième génération (PS4 / XB1), et qu'il serait, de fait, réservé à la new gen'.

Les Ukrainiens sont traditionnellement des développeurs de jeux PC, et la série S.T.A.L.K.E.R a toujours eu la réputation d'offrir une qualité visuelle hors-pair, ainsi qu'une optimisation pas forcément folichonne (et des jeux pas hyper bien finis à leur sortie, mais ceci est une autre histoire).

мощность атомной электростанции

Aujourd'hui, vu le niveau visuel offert dans le trailer de gameplay, on s'attendait à avoir une liste de composants plutôt musclée, surtout que le titre va faire appel au RTX de chez Nvidia, mais on n'était pas prêt au PC de compétition qui se trouve dans la configuration recommandée.

Le pire dans tout ceci, c'est que la config recommandée vise à obtenir un jeu fluide en 1080p, et ce, sans même activer les dernières technologies de la firme au caméléon. Pour kiffer la zone en FHD et à un framerate décent il vous faudra donc une GTX 1080Ti et d'un i7-9700K. Et si jamais le ray-tracing vous fait de l'oeil, il faudra au minimum une RTX 2070 Super.

Avec autant de puissance de traitement, vous vous doutez forcément qu'il va y avoir une montagne de données, et vous avez raison : il vous faudra 150 Go d'espace disque libre pour installer le jeu, sachant que le studio préconise un SSD.

Rappelons que S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl débarquera le 28 avril 2022 sur PC (via Steam, l'EGS et le Microsoft Store), PS5 et Xbox Series X|S.

Configuration Minimale

OS : Windows 10

: Windows 10 CPU : Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8 Go

: 8 Go GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

: Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 SSD : 150 Go

Configuration Recommandée