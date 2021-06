Guilty Gear Strive : Arc System Works se félicite du lancement, 300 000 exemplaires distribués

Alors que l'E3 bat son plein, d'autres préfèrent se taper dessus à distance : juste avant l'ouverture du salon plus si californien sortait en effet le très attendu Guilty Gear Strive. Malgré l'accaparement médiatique, le nouveau poulain d'Arc System Works commence fort bien une carrière que l'on espère durer.

Disponible depuis le 11 juin (un temps où nous étions frais et dispo), Guilty Gear Strive a déjà été distribué à 300.000 exemplaires par le studio japonais, qui signe donc là un bon lancement.

Profitant déjà d'une feuille de route estivale qui nous promet l'arrivée de combattants supplémentaires dès le mois prochain, et même une toute nouvelle histoire, il n'en fallait pas plus au jeu de baston nouvelle génération pour célébrer ce cap, et tenter de se faire un place sous le soleil de l'actualité :

✨Bursting onto the scene strong from the start Guilty Gear -Strive- ships 300k units worldwide! ✨

We thank everyone for supporting us and will continue to rock on to greater heights! 🎸🤘#GuiltyGearStrive #Letsrock pic.twitter.com/3Q5mbcGRJO