E3 2021 : The Great Ace Attorney Chronicles convainc les jurés avec du gameplay

La présentation E3 2021 de Capcom a respecté son programme et les joueurs qui n'en peuvent plus d'extase à l'idée de pouvoir enfin jouer les avocats du XIXème siècles en version localisée. L'ancêtre de Phoenix Wright s'est illustré quelques minutes.

Outre la bande-annonce nous rappelant l'histoire de The Great Ace Attorney Chronicles, et donc des deux jeux qui le composent, Capcom avait dans sa toute petite valise des extraits de jeu pour présenter les particularités des aventures de Ryunosuke Naruhodo.

Déductions et contradictions

Celles et ceux qui n'avaient pas pu approcher ces titres conçus par le génie Shu Takumi ont l'occasion de découvrir les deux phases qui vont rendre les enquêtes et les plaidoiries toujours plus amusantes : la "Dance of Deduction" et la "Summation Examination".

Dans la première, l'aide de Susato, l'assistance de Ryunosuke, et de Herlock Sholmes sont sollicitées. Le détective présentera plusieurs hypothèses en fonction de détails : ici, une paire de ciseaux et un journal indiquent qu'un vieux monsieur suspect serait un révolutionnaire russe. Mais les apparences peuvent se révéler trompeuses. Au héros et son amie de corriger ces théories à l'aide d'autres preuves, pour poursuivre sur une discussion qui mènera à la vérité. Dans la deuxième section, à la cour, il s'agira de convaincre les 6 jurés pour faire pencher la balance de la Justice en notre faveur, en dénonçant les contradictions à la face de deux d'entre eux. On a toujours aussi hâte.

The Great Ace Attorney Chronicles arrive le 27 juillet prochain sur PS4, Nintendo Switch et PC.