E3 2021 : Du gameplay pour Aragami 2, Day One sur le Game Pass

À travers des vidéos diffusées ce week-end pendant le deuxième épisode du Guerrilla Collective, les catalans de Lince Works ont montré ce que la suite de leur Aragami réserverait aussi bien en termes de tradition que de modernité.

D'abord des sections commentées par Gina Campoy, la community manger du studio. Ensuite, une mission complète Mysterious Assignment, qui ne laisse échapper que les musiques d'ambiance, les bruits des lames et les râles des ennemis embrochés. Voilà ce qu'Aragami 2, que les abonnés au Xbox Game Pass pourront goûter Day One, avait à montrer à un peu moins de 3 mois de sa sortie.

Danseur de l'ombre

Quel que soit le clip que vous regarderez dans notre galerie ci-dessus, vous remarquerez que le style action/infiltration n'a pas changé, que le design global non plus et qu'on se sentira plus que jamais comme un ninja surpuissant. Les situation de furtivité et les diversions seront nombreuses grâce aux pouvoirs de l'ombre et certains situations supplémentaires ont été intégrées pour des assassinats contextualisés. Il ne reste plus qu'à découvrir toutes les options de personnalisation et la coop', en somme.

Aragami 2 arrive le 17 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.