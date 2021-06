Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope retrouve son prestigieux compositeur

La surprise eût été totale si l'annonce n'avait pas fuité quelques heures avant le coup d'envoi de l'Ubisoft Forward : la suite de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle reste une des très bonnes surprises de ce début d'E3. Et il se trouve qu'une autre bonne nouvelle se cachait dans la bande-annonce présentée par Ubisoft.

Dévoilé près de quatre ans après la sortie de l'épisode original, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope portera bien son nom, puisque le compositeur Grant Kirkhope sera une nouvelle fois chargé de composer la musique du jeu :

and yes I am scoring Mario + Rabbids Sparks of Hope! I had to request that @DavideSoliani would not be allowed to be a Diva like last time but alas he's already started!🤣