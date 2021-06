Nintendo Switch : Knockout Home Fitness brûlera vos calories cet automne

Votre summer body est perdu sous plusieurs couches de flemme et de stress, entassées pendant que la pandémie de COVID-19 vous contraignait à rester chez vous ? Et si vous attendiez un peu pour vous faire un autumn body, avec l'aide d'un nouveau jeu Switch qui vous veut du bien ?

À voir aussi : Ubisoft Forwards : Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope dévoile du gameplay sur Switch

Après Fitness Boxing et sa suite, après Ring Fit Adventure, une nouvelle expérience de Motion Gaming sportive s'apprête à débouler sur Switch pour soigner vos muscles et votre petit coeur. Cet automne sortira Knockout Home Fitness, un logiciel de fitness conçu en partenariat avec un groupe japdans lequel il faudra encore bouger en rythme signé Marvelous.

Sueurs, bientôt en salles

Distribué en version physique par Just For Games, Knockout Home Fitness vous plongera dans des séries d'exercices de fitness inspirés par les arts martiaux, à pratiquer sur des sons entrâinants. Joy-Cons en mains et coach virtuel pour vous conseiller, vous enchaînerez les coups de poing, coudes, genoux et pied comme si vous pratiquiez la boxe, le karaté ou le muay thaï. Et cela soit pour vous remettre en forme soit sur des séances personnalisées de 15 minutes ou des sessions plus légères de remise en forme de 3 minutes. Une soxantaine de cours différents sont prévus.

Une véritable remise en forme intégrale à domicile grâce aux arts martiaux ! Mettez-vous en forme à la maison avec des exercices intenses et brûlant des calories, basés sur la boxe, le karaté, le kung-fu et le Muay Thai.

Quatre entraîneurs personnels sont là pour vous ! Un casting coloré d'entraîneurs personnels, amicaux ou stricts selon ce qui vous motive, vous guidera à travers des programmes d'entraînement personnalisés, conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs individuels et vous offrir quelque chose de nouveau chaque jour.

Effectuez des séances d'entraînement quotidiennes intenses en seulement 15 minutes : il existe un mode pour chaque style de vie et chaque calendrier ! Réalisez un programme d'entraînement quotidien adapté à vos besoins en mode Entraînement personnel, ou sélectionnez des entraînements spécifiques de haute intensité en mode Fitness 3 minutes. Quel que soit le mode que vous choisissez, chaque performance est suivie et compte pour vos objectifs dans le tracker intégré au jeu, "Mon rapport".

Entraînez-vous au rythme de la musique : Motivez-vous à bouger avec plus de 25 pistes musicales diverses, couvrant des genres tels que l'Electro, la Techno, la Trance, le Rock et le Hip Hop. Votre entraînement s'adaptera à la piste choisie pour que vous puissiez boxer en rythme, quels que soient vos goûts musicaux.

Maintenant, il n'y a plus qu'à être sûr : t'es prêt ou t'es pas prêt ?