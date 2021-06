E3 2021 : Microsoft remet le couvert avec le Xbox Games Showcase Extended ce jeudi

Vous pensiez qu'après un tunnel ininterrompu des festivités vidéoludiques, l'E3 2021 prendrait officiellement fin le 15 juin ? Perdu ! Porté par le succès de sa conférence croisée avec Bethesda, Microsoft semble décidé à jouer les prolongations, avec une troisième mi-temps que seuls les plus vaillants pourront tenir.

À voir aussi : E3 2021 : Microsoft annonce un mini-frigo Xbox Series X, on a même une date de sortie

Quand y en a plus, y en a encore ! Le constructeur américain toujours up dans le score vient en effet d'annoncer la tenue d'un Xbox Games Showcase : Extended ce jeudi 17 juin à 19 heures. Durant cette seconde grand messe, les studios plus ou moins récemment croqués par Microsoft prendront le micro pour parler de leurs futures productions. Et, sans doute, de tout le bien qu'ils pensent de leur nouvel employeur.

Y'en a un peu plus je vous l'mets quand même ?

Les joueurs qui en veulent toujours plus pourront compter sur la présence de Double Fine, Obsidian, Ninja Theory et Rare, qui viendront respectivement en placer une pour Psychonauts 2, Grounded, (on espère) Senua's Saga Hellblade II, et l'arrivée du capitaine Jacques Perroquet dans Sea of Thieves.

Les plus optimistes pourront peut-être espérer y apercevoir les très discrets Avowed, Project Mara, ou le récemment annoncé The Outer Worlds 2, mais il ne faudrait pas trop se bercer d'illusions...

Rendez-vous ce jeudi 17 juin à 19 heures pour creuser la question avec le Xbox Games Showcase : Extended.