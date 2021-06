E3 2021 : Le FPS façon Fallout soviétique Atomic Heart fait le fou en vidéo

Plus de quatre ans que Mundfish nous promet Atomic Heart. Peut-être que pendant ces années il est passé sous votre radar. Mais grâce au Xbox & Bethesda Showcase de ce dimanche 13 juin 2021, il y a des chances pour que vous ne l'oubliez pas.

Toujours sans date de sortie, Atomic Heart a réussi un joli coup hier durant l'événement E3 de la firme de Redmond. Prévu sur PC et consoles, ce projet qui a déjà signé son arrivée sur le Game Pass en Day One a en à peine plus d'une minute donné aux fans de Fallout plus de motifs de s'enflammer que Fallout 76, également présent. Un comble.

Le visage du rêve soviétique

Il faut dire que le trailer de ce FPS teinté de RPG a tout pour plaire : une chanson russe entraînante, une esthétique rétro-futuriste qui brille de mille feux grâce à ses drones colorés et ses androïdes moustachus et une télékinésie qui dynamite complètement les phases d'action.

Le contexte, lui va aussi beaucoup vous plaire, camarades :

Atomic Heart se déroule en Union soviétique dans une réalité alternative, en 1955, où des technologies comme Internet, les hologrammes et les robots ont déjà été inventés. Le protagoniste principal est un agent spécial appelé P-3, qui est envoyé par le gouvernement pour enquêter sur une usine de fabrication qui s'est tue.

Il sera question d'un rebellion des machines, reliées par le réseau Kollektiv, qu'il faudra étouffer, histoire d'éviter que les connaissances de la Sainte Mère Russie ne tombent dans de mauvaises mains. Tout pourra être employé comme une arme dans les installations et sites d'essai que vous visiterez, mais la Chaika 3.0 sera l'outil ultime pour en créer plus d'une trentaine. Et la petit mémé avec la louche : amie ou ennemie ?