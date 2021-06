E3 2021 : Fuga Melodies of Steel se date enfin et arrivera aussi sur PS5 et Xbox Series

Annoncé en mars 2019, le nouvel épisode de l'éparse série Little Tail Bronx s'était fait relativement discret. Mais c'est en plein E3 2021, alors que les balles et les annonces fusent de toutes part que les armées canines tentent le tout pour le tout, et annoncent enfin le lancement des opérations.

Fuga Melodies of Steel arrivera finalement le 29 juillet prochain. Annoncé de longue date sur PC, PS4, Switch et Xbox One, la suite de Tail Concerto et autres Solatorobo en profite pour rester en phase avec son époque, et dévoiler des versions PS5 et Xbox Series.

Les Fuga de la marine

Le jeu auto-édité de CyberConnect 2 souffrira malgré tout de son statut, puisqu'aucune édition physique ne verra le jour, ce qui n'a pas empêché l'annonce d'une Deluxe Edition à 59,99 euros, qui proposera en sus un artbook, une sélection de 15 pistes musicales et autres costumes et items supplémentaires.

La bande-annonce du jour est porteuse de bien des bonnes nouvelles : ceux qui souhaiteront prendre le commandement de cette armée canine et prépubère pourront compter sur une localisation de bon aloi. En plus des voix japonaises et anglaises, des sous-titres français clôtureront la marche, histoire de ne laisser personne sur le carreau.

Rappelons que Fuga Melodies of Steel centrera son gameplay sur un tank en forme de totem : le Taranis, une arme ancienne qui aidera nos orphelins à combattre l'empire Berman et ses généraux, en alternant affrontements tactiques et phases d'exploration à bord de leur précieux blindé. Ne vous y trompez pas : malgré sa direction artistique moelleuse, le jeu reste conscient du sacrifice qu'il exige, et les joueurs devront parfois se demander si l'usage du Soul Cannon, qui exige le sacrifice définitif de l'un d'entre eux, sera ou non justifié. Voilà qui promet.

Fuga Melodies of Steel arrivera donc le 29 juillet sur les boutiques en ligne des PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et autres Xbox Series, nom d'un chien.